La colaboradora estaba en una clase de surf cuando ocurrió la desgracia. “Cuando estaba cogiendo una ola, al llegar a la parte que tiene poca profundidad, me he puesto de pie en la tabla, me he caído y he apoyado el tobillo al revés", explicó. “Me desmayé de dolor. Me han tenido que coger entre cuatro tíos y no podían conmigo”, añadió, muy afectada.