Los colaboradores sospechan entre ellos: se mojan y señalan quién creen que puede ser el topo

Las sospechas de los colaboradores

Gema López: “Descarto a Chelo, no tiene contactos con gente de agencias, se mueve con gente de las revistas y estos temas los hacen las agencias. Lo fácil es apuntar a Gustavo, pero no tengo pruebas y no puedo decir que ha sido él, pero hay más gente que han estado implicados porque han tenido muchas relaciones con las agencias, gente que ha trabajado detrás y gente que ha trabajado aquí y ha colaborado con agencias”.

María Patiño: “Cuando a mí me ocurre esto Antonio Motero no estaba trabajando aquí, Antonio David Flores y Alonso Caparros tampoco, eso es fundamental. Además, la agencia que suele hacer esto no es ni la de Gustavo ni la de Antonio, es otra.

Apuesto más, sin haberlo podido probar, como alguien que no trabaja delante de cámara, que ha estado vinculado en el pasado con una agencia. He estado detrás de esta persona y no le he podido pillar, no lo voy a nombrar, jamás he podido sospechar de Gustavo. He puesto trampas por todos lados, delante de esta persona hasta comenté que estaba embarazada para ver si salía la noticia. Yo descarto a todos, jamás he dudado de vosotros”.