El cabreo de Anabel, ante un comentario de mal gusto de Matamoros: "¡A ti te ha operado Frankenstein!"

Mientras Anabel Pantoja estaba mandando un mensaje a Las Mellis desde 'Sálvame', Kiko Matamoros le ha hecho un comentario por el primer plano que le estaban haciendo a su compañera: "Pareces Groucho Marx ", le ha dicho, "te están dando un plano que parece que tienes bigote", ha añadido. "Otra vez que no es bigote que es una mancha hormonal ", le ha chillado muy enfadada con su compañero.

"Que yo no he dicho que sean pelos", le dicho acaloradamente Matamoros desde su sitio, pero Anabel Pantoja no se ha callado y ha estado muy rápido contestándole: "Tú ten cuidado con los planos, cuando te veo en casa se te ven las orejas por ahí y parece que te ha operado Frankenstein", le ha dicho.