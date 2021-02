Sin embargo, lo peor del brote de la colaboradora llegó cuando las cámaras no emitían en directo pero sí grababan. 24 horas después, el programa nos ha mostrado lo que no pudimos ver de su mosqueo, en el que parecía decidida a abandonar.

“¿Si soy tan mala para qué c*** me contratáis?”, se preguntaba la colaboradora de ‘Sálvame’ entre gritos: “¿Tú sabes lo que es tenerlo yo asco a venir a Madrid?” Y Anabel no estaba dispuesta a permitirlo: “Yo quiero ser feliz con mi Negro porque me lo merezco, quiero ser madre el día de mañana y no quiero estar sufriendo”.