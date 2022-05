La artista se prepara para actuar en el festival de 'Eurovisión' este sábado y está muy concentrada: " Estoy visualizándome mucho en el escenario para que cuando llegue el momento no me puedan los nervios". También ha confesado que se está preparando "comiendo pasta todo el rato", ya que el festival se celebra en Turín, Italia.

Además, es consciente de que puede no ganar y "no lo piensa", pero sí que la energía que ha puesto en el número con sus compañeros es "vamos a ganar, vamos a por todas. El "no" ya lo tenemos, vamos a por el sí".