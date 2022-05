Makoke opina sobre el concurso de Kiko Matamoros en 'Supervivientes': "No debería ser ni ganador ni finalista"

Makoke ha asistido a un evento en el que se le ha preguntado por su opinión sobre el concurso de su ex marido, Kiko Matamoros . La malagueña ha sido muy sincera y ha confesado que "le produce ternura" ver al que fue su pareja concursando en 'Supervivientes' .

Makoke ha respondido a las preguntas que le han hecho los reporteros sobre el concurso de su ex pareja en 'Supervivientes': "Yo ya me esperaba como iba a ser su concurso, sé cuáles son sus limitaciones. Yo pensaba que iba a renunciar antes". Y ha añadido: "Conozco a Kiko y sé que es muy orgulloso, tirar la toalla no va con él".