Miriam González, madre del hijo de Alejandro Nieto, carga contra él: "Es un machista, ha tenido actitudes agresivas conmigo"

Miriam González , la ex novia y madre del hijo de Alejandro Nieto ha roto su silencio en 'Sálvame' . Las declaraciones que ha dado sobre el concursante de 'Supervivientes' han sido muy fuertes y asegura que la imagen que se tiene de Alejandro en televisión no es real.

La que fuera pareja de Alejandro Nieto ha contado en 'Sálvame' cómo es el supervivientes y cómo fue su relación con él. Al parecer tuvieron una relación muy tormentosa y tóxica: "Es un machista, a mi me ha tratado muy mal". La pareja ha estado junta durante 10 años en los que, según cuenta Miriam, se ha sentido "desvalorada y humillada". Miriam confiesa un episodio muy duro que vivió con Alejandro: "Me ha dejado en evidencia en sitios públicos, se ha puesto con el coche en medio de la carretera para que no fuera a trabajar, me ha perseguido, me ha gritado, hasta darle un golpe a la puerta del coche".