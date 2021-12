José Antonio Canales Rivera, ante las preguntas sobre Alba Carrillo: "Yo le pongo mucha ilusión y pasión a todo"

Dentro de todo lo malo, siempre tiene que haber algo bueno ¿Por qué no va a ser esto?

“Yo me dejo querer”, decía divertido en ‘Sálvame’, aunque dejando claro que está “soltero” y “sin compromiso”. Por el momento se han visto, cree que volverán a verse y nos explicaba que, en un contexto en el que ha tenido que afrontar muchos problemas, Alba es algo bueno y positivo: “Ahora me estoy relacionando con Alba, pues dentro de todo lo malo, siempre tiene que haber algo bueno ¿Por qué no va a ser esto?”