La cosa no acabó bien, para que mentirnos. Como en todas las batallas, se formaron dos bandos y la audiencia se decantó claramente por uno de ellos. En una votación, los usuarios de la web de Telecinco optaron porque Rafa Mora fuera expulsado de ‘Sálvame ’ para no coincidir más con Anabel Pantoja.

Esta ha sido una de sus discusiones más duras en televisión pero no la primera. Antes de su careo con Anabel Pantoja en el plató de ‘Sálvame’, Rafa Mora tuvo varios enfrentamientos en Telecinco pero ¿recuerdas el primero de todos?

Damos un salto al pasado, en concreto a 2009, para rescatar el primer rifirrafe que el amigo de Kiko Rivera tuvo en nuestra cadena. Por aquel entonces no tenía casi experiencia en televisión y, aunque era su primer día delante de cámaras, dejó claro que no le faltaba personalidad.

Su primer encontronazo no fue con ningún miembro del clan Pantoja. Tan solo llevaba unos minutos como pretendiente en ‘MyHyV’ cuando el valenciano protagonizó su primer rifirrafe en el programa del amor. Él era uno de los chicos de Soraya Segura y un comentario fue lo que le hizo estallar.

Astry, que era uno de los ganchos del programa, animó a la tronista a que se espabilara y le dio su opinión sobre los pretendientes que tenía en su bando: “Cuídate mucho, porque a mí no me gusta prácticamente ninguno de los pretendientes que tienes”, declaró.

“Me gusta mucho el del flequillito y los dos calvitos me encantan”, dijo. Rafa Mora no debió escuchar bien esto último y, lejos de tomárselo como un piropo, lo entendió como un ataque y respondió de una manera muy beligerante.

“No te gusta ninguno. Pero es que si tu fueras la tronista yo me levanto y me voy a casa”, declaró el valenciano con actitud chulesca. “Si yo fuera tronista, al verte, te ibas a la calle directamente”, declaró Astry.

Era un malentendido y Astry intentó explicárselo, pero Rafa Mora seguía empeñado en entender otra cosa. “Escúchame bien. Te he dicho que los calvitos me encantan”, dijo ella para intentar acercar posturas con Rafa Mora tras su momento de tensión.

Rafa Mora, que seguía en sus trece y no se bajaba del burro, le lanzó un consejo a la colaboradora de ‘MyHyV’: “Tú no puedes juzgar si alguien le gusta o no simplemente por verlo, porque la que te basas en un físico eres tú”, dijo el pretendiente en su primera discusión televisiva.