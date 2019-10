Diego Matamoros rectifica y se posiciona del lado de su mujer: “No la voy a dejar caer”

El "bloqueo" de Estela

Ahora, Estela dice sufrir un bloqueo emocional porque aunque celebró el regalo que recibió de su marido, no pudo llorar y, aunque revive sentimientos bonitos, “no cae ni una lágrima”. “¿No tiene nada que ver que no llore con que no sienta, no?”, se pregunta Estela y Diego se queda precisamente con esa frase: “Me quedo con la ilusión con la que cogió el regalo, se lo lleva a la cama, creo que no hay que lapidar a nadie porque no llore, ayer con su madre tampoco lloró pero se ilusionó”.