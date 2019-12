Marta López, Estela Grande y Sofía Suescun desfilan juntas: “No tengo por qué tener celos de nadie”

Sofía Suescun insiste en que Marta no no quiso desfilar con ella

La novia de Kiko Matamoros trabaja en el mismo desfile que Sofía Suescun y que Estela Grande, lo que supone dos polémicas. Se había dicho que Marta había vetado la participación de Sofía en el desfile porque en el pasado, según el propio Kiko Matamoros, habría tenido más que amistad con el colaborador de ‘Sálvame’, pero ella lo niega.

“Me he cruzado con ella, nos hemos dicho ‘hola’ y punto, no hay ningún problema”, ha reiterado Marta que niega estar celosa: “Me considero buena persona, no tengo que tener celos de nadie porque sé lo que soy y lo que valgo, vamos de feministas pero luego miramos celos físicos”.

Marta pedía que se le mantenga al margen de este tipo de polémicas porque no pertenece a este mucho y porque cree que puede dar su imagen: “No sé de dónde ha salido todo esto, no tengo problemas con nadie ni he vetado a nadie”.

Sofía insiste: Marta quiso vetarle

Sin embargo, Sofía dice no haberse cruzado con Marta e insiste en que no quería participar en el desfile si ella también lo hacía: "Me consta". Eso sí, ha dejado claro que le importa muy poco cruzarse con ella.

Estela Grande no ha hablado con Matamoros

El segundo motivo de discordia ha sido con Estela Grande. Recién salida de 'GH VIP' es motivo de polémica por la amistad y complicidad que tuvo con Kiko Jiménez en el reality. No todos lo han interpretado de un modo fraternal, entre ellos su suegro Kiko Matamoros, pero Estela no le da importancia: “No he hablado con él ni él conmigo pero vamos que yo con mi suegro personalmente no tengo ningún problema”.