Lola Ortiz rompe la foto de Diego Matamoros: "Te la he devuelto y tengo pruebas"

Lola Ortiz ha arrancado sola ‘Sálvame’. Ha entrado en el plató del programa, ha ocupado el lugar central y ha roto una foto de Diego Matamoros mientras decía: “Te rompo porque tú has roto mi confianza”.

“Tú y yo sabemos qué pasó aquella noche”, le ha dicho Lola mirando a cámara y es que ella afirma haber intimado con Diego Matamoros, mientras él lo niega. Cuenta que le propio Diego le pidió que lo negara, ella lo hizo por él, pero luego se encontró con el “desprecio” por respuesta: “Me traicionaste, me dejaste como una mentirosa y encima me demandaste”.

“Que sepas, Diego, que te la he devuelto”, le ha advertido la exconcursante de ‘Supervivientes’ y anuncia: “Traigo pruebas que demuestran que aquí alguien está mintiendo y no soy yo. Estela, no te pierdas el programa, tú y todo el mundo va a descubrir cómo es tu maridito”.