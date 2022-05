La expareja de Rubén Sánchez, sobre la infancia del concursante: “No ha padecido lo que cuenta Enrique”

Se ha criticado al concursante por su conducta, sobre todo al convertirse en 'parásito', ya que en ocasiones no deja trabajar al equipo de 'Supervivientes'. En cuanto a este asunto, Fernando señala que "es una persona sacrificada, se está sacrificando para dar contenidos. Sabe que hay momentos en los que no le están grabando, él no comprendió que no tuviese un momento de tranquilidad para relajarse".