Sobre el dinero que debe Pipi Estrada a la colaboradora, por una demanda que perdió, Terelu recalca: "No tengo prisa, no la tuve hace 16 años, ahora tampoco". Nuestra presentadora le llevó a juicio hace 10 años por unas declaraciones suyas sobre su vida íntima, al no pagar la cifra aumenta cada año. Terelu se muestra firme ante la conducta del periodista con el pago de la demanda, "Si no me pagas, no te estás cachondeando de mí, sino del juez".