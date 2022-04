" El peor salto fue el de Mariana , el sato muy bajito, un salto mal hecho. Estuvo más tiempo dedicando el salto que concentrándose para saltar, se le escapó toda la energía", explica. "El quinto fue Ana Luque, mucho arte para salir del helicóptero, le siguió el juego a Jorge, pero al final si no te concentras no hay nada que hacer".

En cuarto lugar sitúa a la sobrinísima. "Anabel Pantoja, la ves colocada para saltar y piensas que abandona, pero no, todavía no, saltó, no con mucho estilo, tiró del gen Pantoja. Si la competición es de saltos de bomba en la piscina en verano, muy bien". Kiko Matamoros se coloca en tercer lugar: "Kiko Matamoros, al principio estaba muy machote diciendo que quería batir el récord de altura, pero al final agradecido de que se lo bajaran. No lo hizo mal, muy valiente, fue el primero. Al estar bastante musculado, el cuerpo iba muy rígido".