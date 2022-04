"El tema de los chicos a mí no me preocupa. Su corazón es suyo, tiene que elegir. No creo que vaya a ir con intención de encontrar a nadie, simplemente de superarse y hacer bien el concurso. Ella conecta más con los chicos que con las chicas. No sé si han tenido más feeling en este tiempo que han estado conviviendo, pero de tonteo... Yo no lo creo", decía.