'Sálvame' tiene un mensaje de Rubén para Fani: "Es una chica que me atrae un montón..."

Fani ya nos ha dicho que está hecha en un mar de dudas, no sabe qué hacer en lo que respecta a su relación con Christofer, nos contó entre lágrimas que duda aún más que cuando estuvo en ‘La isla de las tentaciones’…

Fani nos ha dejado claro que ya estaban mal, que el programa no es el motivo de su crisis y niega tener algún sentimiento por Rubén. Sin embargo, el programa tiene un mensaje para ella…

“Es una chica que me atrae un montón, si tiene alguna duda o si quiere buscar algo que venga directamente y que me pregunte”, nos decía Rubén y ella se quedaba a cuadros tras escucharle: “Lo de Christofer no tiene nada que ver con esto”.