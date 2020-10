Fani duda aún más de su relación con Christofer que en ‘La isla de las tentaciones’: “Me cuesta hablar”

“Me cuesta hablar”, nos decía Fani nada más llegar a ‘Sálvame’ y es que no está pasando por una buena época: “Cuando hay cosas que fallan, no sabes qué camino coger”. Reconoce que tiene “dudas” en su relación con Christofer y no sobre los sentimientos que puede tener él: “Las duda las tengo de mí hacia él”.