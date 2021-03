En la serie documental en la que rompe su silencio y narra su verdad, Rocío Carrasco nos cuenta que la última vez que vio a sus hijos fue el 27 de julio de 2012, uno de los peores días de su vida “si no el peor”.

"No te aguanto ni un minuto más"

Y hay más, aunque no hay un tuit del día que menciona Rocío Carrasco, el 2 de julio sentenciaba diciendo: “Querida mamá, he de decirte que no te aguanto ni un minuto más, gracias”.