Francisco entra en directo en ‘Sálvame’ y Denia se enfrenta él: “Eres un canalla”

Habla Naomi, hija no reconocida de Francisco

“Lo único que busco es justicia, busco la verdad, tengo 20 años y aún no sé quién es mi padre. Todo esto al final me duele muchísimo, me ha dolido muchísimo su ausencia, me ha afectado bastante, en todo, me ha marcado mi vida… y creo que lo único que me merezco es ese cariño”, se sinceraba la joven ante Jorge Javier.