“Por eso, muchas veces me sorprende cuando en plató y finge no saber cuando es falso”, insiste el confidente pero la aludida lo niega todo en ‘Sálvame’: ni pacta fotos ni llega a acuerdos con paparazzis.

De hecho, en dos ocasiones la llamaron porque ella trabajaba en la revista en que iban a publicarse las imágenes y su petición era una: que respetaran a la familia que viaja con ella entre los que hay personas mayores y menores: “Que se pixele hay ya determinadas edades que no vale”.

Y, hecha esta aclaración, la colaboradora no dejaba lugar a dudas: "Ni he cobrado jamás, más que por mi trabajo, ni jamás a mí se me ha enseñado una foto antes para decirme cuál quiero".