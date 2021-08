En se momento tomaba la palabra Paz Padilla, que narraba lo que le ha ocurrido este verano en la playa. Y es que, al igual que Gema, si no les ve no tiene ningún problema, pero si los localiza, se resiste por ejemplo a quitarse el vestido para que la fotografíen en traje de baño.

Lo que no esperaba la presentadora de ‘Sálvame’ es lo que iba a pasar en esta ocasión: “Me vino y me dijo: ‘¿Paz, te puedes quitar la ropa?’ Y digo ‘si me lo dices así no me lo voy a quitar, por lo menos dame un beso”.