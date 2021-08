“Sacaron en una revista las fotos de la lápida de Antonio ¡Hay que ser ruin! Porque tú también vas a morir, te van a enterrar o a incinerar”, afirmaba la presentadora, advirtiendo: “No te lo voy a perdonar nunca y no voy a dar el nombre para no darte la oportunidad”.

Y es que le pareció “inhumano” y “doloroso”: “El que había detrás era mi marido, el hombre que yo he amado en mi vida”. Por eso no entiende que se publique esa foto a cambio de dinero: “Si hubieras sentido un poco de amor, no me haces esto, me tiré tres días llorando”.