Gustavo González: “Pinocho está muy enfadado conmigo, pero yo no soy un bocachancla, soy periodista”

“He recibido muchas críticas. Sé que, sobre todo, Pinocho está muy cabreado conmigo. Pero quiero aclarar, yo soy periodista, yo no soy un bocachancla , no soy un bocazas, aunque lo haya sido en ocasiones.

“En este caso concreto yo me hago eco de algo que, no es que sea un rumor, es que yo sé que Bernardo Pantoja tiene dudas. Yo no digo que Bernardo tenga un hijo secreto… ¡Cuidado! Yo digo que el padre de Anabel Pantoja tiene dudas de que este chico sea su hijo”, concretaba el colaborador.