Imágenes inéditas del ‘PoliDeluxe’ de Gustavo González: "Estoy agotado psicológicamente"

Gustavo González se sometió el pasado miércoles al 'PoliDeluxe' de Conchita porque salió a la luz que había contando información comprometida de Raquel Bollo. Pero el colaborador no está pasando su mejor momento y así se lo contó a Conchita: "Estoy agotado psicológicamente. Me cuesta levantarme, tengo pérdidas de memoria, no me salen las palabras…". Gustavo tiene cuatro hijos y una niña en camino fruto de su relación con María Lapiedra, pero ni eso le hace venirse arriba: "Me da rabia porque debería vivirlo mucho más. Cuando siento a mi hija… me encanta. Quiero vivirlo con ilusión". Además, echa de menos a sus hijos porque, tras el divorcio con su exmujer, los ve menos de lo que le gustaría. A pesar de sentirse un privilegiado tanto personal como profesionalmente, muchas veces se siente "culpable" por no ser feliz. "Mi problema no es el venir al programa y no sentirme querido, es que fuera del plató tampoco", ha contado muy emocionado.