Con el fin de conseguir fondos para todos los afectados en La Palma , tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, Lydia Lozano organizó un mercadillo benéfico. Diferentes rostros conocidos donaron su ropa, que más tarde se dedicó a vender la colaboradora de 'Sálvame'. Sin embargo, Lydia no avisó a todo el mundo , y esto no ha sentado nada bien a algunos trabajadores del programa .

“Juro solemnemente que me he quedado flipado… A mí no me has pedido ropa”, decía molesto Jorge Javier Vázquez, y no era el único: Rafa Mora y Kiko Matamoros tampoco fueron avisados. Lydia se justificaba, hizo una serie de llamadas, esas personas le pusieron en contacto con otras y fue tirando del hilo. Además, tenía un local de 60 metros cuadrados, con lo que el espacio también le limitaba.