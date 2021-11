Lydia Lozano organizó un mercadillo solidario con la ropa donada por sus compañeros de televisión

Sin embargo, no todos los colaboradores de 'Sálvame' han participado y han sido tachados de "cutres" y "ratas"

No todos los colaboradores de 'Sálvame' colaboraron con Lydia Lozano donándole ropa para su mercadillo solidario y los 'señalados' han tomado la palabra en el programa: Kiko Hernández responde con una pedorreta y Laura Fa con indignación.

El mercadillo solidario de Lydia Lozano sigue dando qué hablar. La periodista lo organizó a favor de los afectados por el volcán de La Palma, vendió ropa donada por sus compañeros de televisión y consiguió recaudar 11.000 euros.

Sin embargo, no todos contribuyeron como Laura Fa o Kiko Hernández. Sin embargo, el colaborador respondía con una sonora “pedorreta” ante la polémica: “Lo podías haber hecho bien ya que lo haces…”, reprochaba a Lozano.

Laura Fa se indigna: "¿Estoy ante el Tribunal de la Inquisición?"

Por su parte, Laura justificó su no contribución a que el planteamiento del mercadillo le sonó “raro”, alertó a Lydia que iba a quedar “fatal” y prefirió no donar ropa para no entrar en polémicas y que se comparara lo que donaran o vendieran según qué colaboradores.

Para Jorge Javier Vázquez, esto era la máxima muestra de “bienquedismo” y “egoísmo”, sus críticas no han sido las únicas y Laura ha matizado. 24 horas después, aprovechaba para felicitar a Lydia por su éxito y se justificaba: “La comunicación entre nosotras no es fluida”. Sin embargo, casi nadie entendía sus palabras y la colaboradora acababa por saltar: “¿Lo cuento o me siento ante el Tribunal de la Inquisición?”

El brote de los colaboradores contra Lydia Lozano