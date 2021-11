Carlota Corredera no entiende a Kiko Hernández: “No he apreciado ni demagogia ni populismo en tu discurso"

Kiko Hernández es uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ que no ha participado en el mercadillo solidario de Lydia Lozano. No le donó ropa porque tiene su casa hecha un desastre tras las mudanza (que hizo en julio) y porque tiene la conciencia tranquila porque colaboró con los afectados por el volcán de La Palma… Sin embargo, su discurso levantaba suspicacias y Carlota Corredera le dejaba las cosas claras.

Kiko Hernández asegura que tiene todas sus pertenencias en cajas en el sótano de su casa nueva. Desde que se mudó no ha tenido tiempo de organizarse, solo se preocupa en sacar la cosas que quieren sus hijas… Pero su excusa se cae ¿Por qué? Se mudó en los meses de julio y agosto.

Pero el colaborador de ‘Sálvame’ tenía otra explicación: ya colaboró con los damnificados en la iniciativa de Mediaset y Mensajeros de La Paz: “Duermo con la conciencia tranquila porque he colaborado y no tengo que dar ninguna explicación más”.

“No he apreciado ni demagogia ni populismo en tu discurso, no es incompatible colaborar con la cuenta de Mediaset y deshacer tus cajas”, reprochaba Carlota Corredera al colaborador de ‘Sálvame’, irónica y divertida: “Y si no ¡Te coges la tarjeta, te compras cuatro cositas y se la das!”