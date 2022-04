"Isabel Pantoja dice que no va a devolver el dinero que le dio Loli, la quiosquera, porque fue un regalo" , ha desvelado Belén Esteban en directo y es que esta información vendría de amigas muy directas de la cantante, aunque quiere pensar que no es verdad.

Solo han pasado unos minutos cuando Loli ha entrado en directo, bastante afectada para explicar que el dinero que le prestó a la que era su amiga "no era un regalo" y da los detalles: "Me pidió un préstamo y me dijo que me lo iba a pagar en dos años y en marzo hizo ocho años". Asegura que le pidió ochenta mil euros y después su hermano le pidió "otros seis mil euros, que no diga que fue un regalo". Tras esto, le ha pedido públicamente a Isabel Pantoja que le devuelva el dinero que ha ahorrado durante toda su vida.