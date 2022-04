Ivonne Reyes asegura tener miedo de Pepe Navarro y Terelu le aconseja: "Para protegerte, primero lo mandas a la policía y luego lo pones en redes"

Ivonne Reyes dice tene r "un poquito de miedo, las cosas no son nada agradables" , apenas ha conciliado el sueño, "he medio dormido". Tras las duras declaraciones del presunto padre de su hijo, ha contactado con sus abogados, "están estudiando todos los detalles de lo que ha dicho".

Además, Ivonne Reyes ha dicho públicamente que no ha visto toda la intervención de Pepe Navarro, ante esto Terelu no puede entender "por qué estás aterrorizada si no lo has escuchado todo. Le quita credibilidad a ciertas cosas".