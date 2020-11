Isabel Pantoja mueve ficha en la guerra con su hijo Kiko Rivera: la decisión con sus redes sociales

La gestión de las redes sociales de Isabel Pantoja

Si bien es cierto que las redes sociales de la artista no son llevadas por ella directamente, todo lo que ocurre en su mundo cibernético cuenta con el beneplácito de la Pantoja. En pleno conflicto familiar con su hijo, la cantante ha sacado su nuevo disco llamado ‘Canciones que me gustan’.

La guerra familiar con su hijo Kiko Rivera

Y no es para menos. Las declaraciones que Kiko Rivera dio en el especial de Telecinco ‘Cantora: la herencia envenenada’ dejaron la imagen de Isabel Pantoja tocada y hundida. Su hijo contó la mala gestión que la cantante había hecho de la herencia de Paquirri y aseguró que se sentía “robado” y “engañado” tanto por ella como por su familia materna. Es más, Kiko la definió como una “mala madre” y no encontró argumentos para decir que era “buena persona”.

La artista, que unos días antes apareció en la revista ‘HOLA’ con un comunicado escrito por sus abogados, ha optado por el silencio y no ha dado apenas señales de vida. Su hija Isa Pantoja, que se encuentra concursando en ‘La casa fuerte’, se posicionó de su lado, aunque también reconoció que su madre vivía anclada a un pasado que no la deja avanzar: "Llevo años diciendo que no sale, está rodeada de palmeros y hay una persona haciéndole mal...".