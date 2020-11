La nueva rutina de Kiko Rivera

El que fuera concursante de ‘ GH DÚO ’ contó también que desde que empezó la pandemia , su situación laboral se había visto muy perjudicada, dado el cierre de las salas donde él trabaja. Kiko explicó que no tener trabajo también le estaba pasando factura a nivel emocional, aunque ahora parece haber encontrado una salida con twich , una plataforma que permite realizar transmisiones en vivo , siendo una de sus principales funciones la retransmisión de videojuegos en directo. Vamos, que Kiko se ha hecho ‘ streamer ’ y retransmite y comenta partidos de FIFA.

“Creador de contenidos. A vece me caliento pero no me lo tengáis en cuenta”, escribe en su descripción del perfil. En él, cuenta con casi 44.000 suscriptores e invitados muy especiales.