Isabel Pantoja e Isa P: una tormentosa relación madre e hija llena de idas y venidas

La llamada de Pantoja a 'Sálvame'

" No acepto la vida que ha tomado . Ese es el problema, que no acepto que llegue a las siete de la mañana ni a las once. Y eso lo sabe ella. Sabe que yo le voy a reñir aunque tenga 22 años. Yo estoy más tranquila de que esté en ‘Gran Hermano VIP’ porque ahí no le van a hacer daño . Es muy triste decir dónde está mi hija esta noche, a qué hora llegará, qué le pasará... ese es el sufrimiento que yo tengo", confesó rota la folclórica.

Isa Pantoja habla con su madre en 'GH VIP'

La reacción de Isa a las palabras de su madre

"Lo único que sé, es que tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado. He tenido todo lo que he pedido, he sido una niña muy caprichosa, todo lo que he pedido me lo daban. Pero me ha faltado esa complicidad con mi madre. No digo que no tenga razón ni que sufra como madre, pero no era el momento para hacerme eso públicamente sabiendo que estoy en un concurso por mi hijo".