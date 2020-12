Carlota Corredera: "Isabel Pantoja está ultimando los detalles para reaparecer en Mediaset, según su representante"

Isabel Pantoja sigue recluida en Cantora sin haberse pronunciado por el conflicto familiar y toda la polémica de la que llevamos meses pendientes después de que Kiko Rivera arremetiese contra su madre en 'Cantora: la herencia envenenada" . Siendo el último episodio la visita de Isa Pantoja a la finca que no habría salido nada bien, según Ana María Aldón en 'Viva la vida'.

"Esta tarde hay una persona que es el representante de Isabel que se ha dado por aludido porque se ha podido señalar que él podría ser la fuente en común entre Isabel Pantoja y Ana María Aldón. Ante esta situación él quiere decir que no tiene nada que ver con esa información que se ha dado en 'Viva la vida' porque él además asegura que lleva 10 días sin tener contacto con Isabel Pantoja . Dice que tampoco tiene contacto con sus hijos. Por lo tanto no puede ser la fuente", transmitía Carlota Corredera.

Isabel Pantoja podría reaparecer muy pronto en Mediaset

Mientras tanto, Kiko Rivera e Isa Pantoja posan juntos

Anabel reconoce que su familia le oculta información

Por otra parte, Anabel Pantoja confesaba en 'Sálvame' que no tiene detalles sobre lo que sucede en Cantora ya que a menudo no le cuentan cosas para evitar que así las diga en el programa. Cosa que ella agradece pero que los colaboradores no comprendían.