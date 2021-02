Una broma del presentador de 'Sálvame' ha provocado el enfado de la colaboradora del programa

Jorge Javier Vázquez se disculpaba, pero Belén Esteban no aceptaba su perdón y hacía un comentario que desencadenaba el enfrentamiento

Finalmente, la colaboradora de 'Sálvame' se iba de plató entre lágrimas: "El lloro funciona muy bien en cámara?

"La arruga es bella y me encanta", decía Belén Esteban mirando a cámara. Era un comentario hacia María José Campanario por algo que hacía alusión a las arrugas y que, al parecer, habría hecho circular.

Jorge Javier Vázquez no sabía a qué se refería, pero minutos después se lo enviaban al teléfono móvil y el presentador iba a enseñárselo a Kiko Hernández. La colaboradora se percataba de todo y le paraba los pies: "¡Lo estoy viendo!"

La broma que ha provocado el conflicto entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

“Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas”, le afeaba la colaboradora, insistiendo en que se lo enseñaría a él, pero no a otros. “Si te molesta, no lo vuelvo a hacer”, rectificaba el presentador: “Me sabe mal que te quedes así, Belén. Si sé que te sabe mal…”

Sin embargo, la aludida no se creía las disculpas de Jorge Javier. Kiko lo disculpaba explicando que él había preguntado de qué foto se trataba y el presentador prometía que su perdón era sincero: “¿No me crees?”, le preguntaba y Belén negaba haciendo el comentario que desataba la tempestad: “No, no te creo, claro que no te creo. Tengo muchas cosas tuyas y en mi vida he enseñado nada”.

¿Me vas a decir tú a mí que tienes fotos mías avergonzándome?”

La reacción de Jorge Javier no se hacía esperar ya que la respuesta de Belén le parecía “peor” que lo que él había hecho: “Me doy cuenta de la clase de persona que eres, te he pedido perdón y no eres capaz de aceptar las disculpas. Mira tía ¡Paso! Me has demostrado cómo eres ¿Me vas a decir tú a mí que tienes fotos mías avergonzándome?”

La colaboradora intentaba explicar que no había dicho eso pero el presentador insistía: “De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices pero ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres ¡Venga ya las tonterías estas!”

Belén, visiblemente afectada, intentaba contener las lágrimas mientras Jorge le preguntaba: “¿Solo a ti se te pueden aceptar las disculpas? ¿Los demás no? Pues chata, conmigo no, porque te las he pedido de corazón”.