Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban están enfrentados: los conflictos que les han ido alejando

"¡Me has demostrado qué clase de persona eres!", con esta exclamación terminó el conflicto entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en 'Sálvame'. Sucedió en directo en el programa tras una broma del rpesentador que no sentó nada bien a la colaboradora.

Belén había lanzado un mensaje a María José Campanario: "La arruga es bella", le decía y se refería a una foto que había hecho circular en redes sociales. El presentador no sabía a qué se refería, pero la foto le llegó a su móvil minutos despues y se dispuso a enseñársela a Kiko Hernández, que tampoco sabía de qué se trataba.

Pero la aludida interceptaba la foto y le afeaba al presentador: "¡Lo estoy viendo!" Dolida, Belén le decía que ella no hace coñas con él, el presentador se disculpaba, Belén no las aceptaba, él insistía, pero la colaboradora no le creía y Jorge Javier estallaba, dando lugar a un enfrentamiento que acabó con la colaboradra de 'Sálvame' abandonando el plató entre lágrimas.