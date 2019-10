Jorge Javier Vázquez aclara cuál es su estado de salud actual: "Han visto un leve estrechamiento en un stent pero todavía no sé si me tengo que operar"

El presentador aún no quería comunicar nada porque estaba esperando a tener “alguna certeza” y es que el pasado 10 de septiembre se sometió a una revisión habitual después del ictus que sufrió y la prueba no salió todo lo bien que esperaban: “De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%”.

A raíz de esto, cabe la posibilidad de que tenga que someterse a una nueva intervención, pero aún no hay nada seguro porque tiene que hacerse otra prueba médica antes. De hecho, el presentador ha incidido en que no se la harán hasta dentro de más de un mes, con lo que lo que han visto no puede ser de extrema importancia.

“Todavía no sé si me tengo que operar”, ha insistido el presentador, que ha querido dirigirse a Ortiz: “Espero no volver a cruzarme nunca más en mi vida contigo, nunca más te voy a dirigir la palabra”. El presentador estudiará si puede tomar medidas legales y ha concluido diciendo: “Me siento decepcionado, muy defraudado, no entiendo cómo gente que se llama compañeros compran informaciones y no llaman porque yo te hubiera contado lo que pasa. De todo lo que has publicado, poco se ajusta a la realidad”.