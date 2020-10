Primeras palabras de Teresa Campos tras su conflicto con Jorge Javier Vázquez: “Ahora quiero tranquilidad”

La reacción de Jorge Javier Vázquez: necesitan una conversación "profunda"

‘Sálvame’ ha conseguido las primeras declaraciones de María Teresa Campos tras su conflicto con Jorge Javier Vázquez. Lo presentadores han estado enfrentados más de una semana a consecuencia de la actitud y las pullas de Teresa con respecto a Jorge durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

El presentador se sintió “maltratado” y, como no era la primera vez, dio por zanjada su relación. Con el paso de los días todo empeoró, pero una serie de pasos les han llevado a una especie de tregua.

Teresa le escribió un mensaje en el que le llamaba “monstruo de las galletas” para continuar diciéndole: “Te quiero” y él le respondió con el mismo sentimiento pero diciéndole que necesita tiempo porque cuando quiere se pone “muy pesada”.

Ahora, la presentadora atiende la llamada del programa pero prefiere no pronunciarse en público: “De momento no, ahora yo lo que quiero es un poco de tranquilidad”. El redactor insistía, pero Teresa no quería responder: “No me quieras hacer la entrevista porque entre calé y calé no cabe la remaguillé”.

“Venga, te quiero”, se despedía la presentadora y Jorge Javier Vázquez, desde plató, recogía sus palabras diciendo que estos mensajes no significan la paz, les hace falta una conversación “profunda” en la que hablen de sus problemas: “Si no, no avanzamos”.