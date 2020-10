Ana Rosa reacciona al mensaje de Jorge Javier a Teresa Campos: "Sabe hacer muy bien televisión"

La reacción de Ana Rosa a los mensajes de Jorge Javier y María Teresa

Después, por si había alguna duda, la presentadora ha querido aclarar que no lo ha dicho de una manera despectiva, cuando Bibiana Fernández hacía referencia a que le había llamado "teatrero", ella lo explicaba: "Yo no, he dicho que sabe hacer muy bien televisión. Lo de ayer, no teniendo nada, con un mensajito, pues es hacer televisión y eso está muy bien".