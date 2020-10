Mila Ximénez se pone seria con Teresa Campos por sus palabras sobre Edmundo Arrocet: “Aplaudes a un sinvergüenza”

La presentadora se iba, el vídeo se interrumpía y ella regresaba para tomar la palabra y dejar algo claro: no permitirá que se digan “mezquindades” de su expareja, Edmundo Arrocet. Deja claro que no se ha llevado nada, que le ha dejado mucho y acusa a muchos de desinformar inventándose que han vuelto a acercarse.

Para ella, es un capítulo cerrado de su vida, pero no todo el mundo entiende sus palabras. Mila Ximénez cree que durante la entrevista, la presentadora mostró su “peor versión” y es que cree que tiene recursos suficientes como para abordar el momento de otra manera.

“Dices que no vas a consentir que se diga nada de Edmundo, a mí no me tienes que consentir nada”, le asegura, corrobora lo que ha dicho de él y critica tanto sus palabras como que le dedicara una canción diciéndole que encontrará todo como lo dejó si vuelve.