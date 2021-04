Jaime Peñafiel recopila las cartas del rey emérito en 'Los Reyes también lloran'

El periodista y escritor se sincera sobre las veces que ha visto llorar a Juan Carlos I

Peñafiel comparte un duro episodio: cuando el rey le llamó por la muerte de su hija

Jaime Peñafiel ha visitado 'Sálvame' para hablar de su nuevo libro, 'Los Reyes también lloran'. Y precisamente al rey emérito es a quien el periodista y escritor ha visto llorar en más de una ocasión.

Entre las páginas del libro podremos leer las cartas de amor que Juan Carlos I le habría escrito a su amor de la adolescencia, Olghina de Robilant. Unas cartas que no solo eran románticas, sino muy ardientes.

"Entré y el corazón me dio un vuelco, pues el perfume era el mismísimo que el tuyo y me dije: 'No puede ser que esté aquí Olghina, es realmente imposible'. Desgraciadamente no estabas (...) Ahora mismo estoy pensando en ti sentado en mi mesa cenando en mi cuarto y comiéndome una chocolatina. Y creo que eres tú la que desaparece dentro de mí. No sabes cómo pienso en todo lo tuyo y me imagino el momento de poder juntas mis labios con los tuyos tan calientes", diría uno de los extractos que se encuentran en el libro.

La primera vez que Jaime Peñafiel vio al rey emérito llorar

Pero según Peñafiel, no fue por esta mujer por la quien lloró el rey emérito, sino por María Gabriela de Saboya, con quien realmente habría querido casarse. "Franco se opuso porque la consideraba excesivamente moderna. Juan Carlos estaba muy enamorado y rompió con ella. Fue la primera vez que le vi llorar", reveló el periodista.

"Él me contó la historia y recientemente hace dos años le dijo a una periodista 'Yo tenía que haberme casado con María Gabriela'. El matrimonio de Juan Carlos y Doña Sofía no ha sido de amor. Me extraña que Doña Sofía no se divorciase", añadía.

Jaime Peñafiel comparte el día en el que Juan Carlos lloró con él por la muerte de su hija

Por otro lado, otro de los momentos en que Peñafiel vio al rey llorar es uno muy personal. El periodista compartía con el resto de colaboradores cómo fue la llamada que recibió cuando murió su hija.