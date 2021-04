Jaime Peñafiel cuenta cómo sobrevivió al coronavirus

El escritor y periodista superó el covid-19 y ahora ya está vacunado

Jaime Peñafiel: "El médico le dijo a mi mujer que me dejase morir en paz"

Jaime Peñafiel es una de las personas que ha superado el coronavirus, pero pensó que no llegaría a contarlo. Ahora el periodista y escritor confesaba en 'Sálvame' que ya está vacunado. Sin embargo, también se sinceró con Paz Padilla acerca de lo mal que lo pasó.

"Estoy vivo más que de milagro. No estuve ingresado pero si me ingresan me hubiera muerto porque los hospitales estaban infectados. Hubo un día en que el médico le dijo a Carmen "deja a tu marido morir en paz", recordaba. Peñafiel confesó que en ese tiempo había pensado mucho en su hija y en dejar todo resuelto. Pidió además perdón a su mujer, Carmen, por si en alguna ocasión la había ofendido.

"Una madrugada pensé que cuando se ponía el sol yo me iba. Le dije a Carmen que abriese la ventana porque se iba el día y yo me iba con el día. Aquella madrugada hizo crisis la enfermedad. Me desperté como un roble, como si hubiera sido una pesadilla", contaba.