Cree que la lealtad es un pilar básico de la amistad y que no caduca sino que se intensifica con el paso de los años, más aún cuando esa persona ya no está. Julián negaba la historia y se quejaba del comentario de la amiga de su madre: “Lamento que se propagara este rumor, fue un error, un paso mal calculado”.

Y es que Julián le afeaba que se desviara la cuestión a este tema cuando empezaron hablando del demoledor testimonio del propio Julián en el ‘Deluxe’, donde denunció que presenció “una de las agresiones” que sufrió su madre: “Lo que peor me parece es la atmósfera, es una pena que se enturbie”.

Kiko Hernández lo niega todo

En plató, Kiko Hernández se mostraba afectado: “¡Madre mía que fuerte, qué recuerdos, ese día me quería morir!”. La recordaba como una de las mejores compañeras que ha tenido y aclaraba que jamás sucedió nada entre ellos más allá de la amistad: “Nunca en mi vida, no he tenido nunca nada con Carmen Ordóñez, lo juro”.