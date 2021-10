“Estoy flipando”, decía Belén Esteban y Jorge Javier le advertía que, aunque no le afecta a ella, iba a querer irse a casa. De hecho, no querían hacer partícipes a ninguno de los colaboradores del programa y han requisado el móvil a Lydia Lozano, que podría haber escuchado algo de la llamada de Kiko.

Lydia Lozano también se ha quedado de piedra al conocer la noticia. "Estoy muy sorprendida, no me encaja nada. No me encaja en esta persona y sobre todo…ahora. Ahora… No sé, puede que estuviésemos engañados, pero si estuviésemos engañados, lo ha hecho muy bien", ha dicho impactada.