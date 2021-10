"No puedo más, se me junta un duelo con el otro y necesito un tiempo", decía Kiko Hernández en 'Sálvame', abatido tras la muerte de su amiga Begoña. El colaborador del programa aún no había superado la pérdida por la muerte primero de un familiar y luego de su amiga, Mila Ximénez, y necesitaba tiempo para asimilar todo lo sucedido.