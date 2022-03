Kiko Hernández ha lanzado un mensaje muy enfadado a Antonio David Flores . El colaborador ha desvelado una terrible mentira que el ex de Rocío Carrasco cuenta sobre él en su canal de Youtube.

" Hace dos semanas dio una exclusiva, dijo que alguien que es muy odiado en Telecinco siempre va con las ruedas pinchadas del coche, las de adelante y las de atrás. Supuestamente se lo confirma Antonio Caparros. Dice que me pinchaban las ruedas los de sonido y los cámaras porque me odian", cuenta el tertuliano.

Furioso, Kiko ha hecho una petición a su ex compañero: "Deja ya de mentir que tienes pelos ahí de color cano, que me pinchan las ruedas porque me odian...", ha brotado muy serio mirando a cámara.