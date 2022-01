"¿No tienes nada de corazón?", se preguntaba Marta López en 'Sálvame', que cree que es obvio el sufrimiento de Rocío Flores. Sin embargo, Kiko Hernández no entiende la protección de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' con su padre y se enfrentaba a su amiga...

“Les ha pillado por sorpresa”, decía Marta y Kiko Hernández no podía creer lo que oía, se preguntaba por qué Rocío no dice públicamente lo que piensa a su padre y Marta replicaba que en privado habrán hablado.

Kiko exigía que fuera en público, Marta no entendía por qué, Kiko le recordaba que con Rocío Carrasco sí lo hace y Marta perdía la paciencia: “Su padre no le ha dicho nada públicamente, su madre sí ¿No tienes nada de corazón? ¿No ves que lo está pasando fatal?”; “no hablemos de corazón y de quién lo ha pasado mal, su madre tirada en el suelo con una paliza”, replicaba Hernández.

Marta estallaba, no puede creer que aún lo recuerden a cada paso de Rocío: “Toda la gente tiene derecho a rehacer su vida ¿Tú te sientes a gusto haciendo eso?” Este comentario provocaba el enfado del aludido, que decía a su amiga: “¡Tú a mí no me vienes a decir cómo trabajo ¿Y tú te sientes a gusto lamiéndole el trasero a una persona por tener notoriedad en un plató? Todos sabemos que tu amistad con Olga es mentira, sois unas trileras ¿Qué amistad?”