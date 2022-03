Tras su duro cara cara en el que el diestro llamo "cornudo" a Kiko Jiménez , el extronista ha visitado 'Sálvame' para hablar sobre el matrimonio. " Lo que viene haciendo Ana María últimamente no es nuevo . Pasa a ser un grito a la desesperada, salvar su matrimonio en streaming. No sería la primera vez que pasa algo así. Ortega Cano y Ana María ya se separaron. Fue cuatro años antes de casarse ", ha soltado el de Linares.

" Ana María no soportaba muchas cosas que pasaban en su matrimonio y en su casa y se fue a San luchar. No soportaba desplantes de la familia, y que el matrimonio no fuese el núcleo familiar, sino que hubiese muchos condicionantes alrededor", detalla Kiko.

Kiko cuenta que Ana María se marchó un tiempo a San Lucar y que todos estaban "muy preocupados" por ella. El ex de Gloria Camila asegura que la colaboradora de 'Ya son las ocho' hacía muchos desprecios a la pareja de su padre. " La dejó plantada el día de antes en el que tenía que presentar un traje de novia en el trabajo de fin de grado. No quería darle protagonismo", explica.

Gloria Camila ha buscado a Kiko en publicidad y le ha increpado duramente frente a los cámaras del programa.



"Yo estaba tan tranquilo y me ha tocado el hombro y se ha puesto a insultarme", asegura Kiko. "Ha sido muy desagradable, me ha llamado sinvergüenza, provocador, descarado. Me ha preguntado que cómo me pude presentar ayer en el evento y ha dicho que para hablar de su familia me tengo que lavar la boca", explicaba Jiménez.