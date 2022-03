Gloria Camila increpa a Kiko Jiménez durante la publicidad frente a las cámaras de 'Sálvame': "¡Para hablar de mi familia te lavas la boca!"

Gloria Camila Ortega ha estallado contra su ex . Tras el duro cara a cara de Kiko Jiménez y Ortega Cano en el que el torero llamó "cornudo" al ex de su hija, y tras una serie de declaraciones de éste en 'Sálvame', a la hija de 'La más grande' se le ha acabado al paciencia . Gloria Camila ha buscado a Kiko en publicidad y le ha increpado duramente frente a los cámaras del programa.

"Yo estaba tan tranquilo y me ha tocado el hombro y se ha puesto a insultarme", asegura el de Linares. "Ha sido muy desagradable, me ha llamado sinvergüenza, provocador, descarado. Me ha preguntado que cómo me pude presentar ayer en el evento y ha dicho que para hablar de su familia me tengo que lavar la boca", explicaba Jiménez.