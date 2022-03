Gloria Camila aclara qué pasó entre Ortega Cano y Kiko Jiménez y carga contra su ex: "Por su culpa tuve anorexia nerviosa"

En 'Ya son las ocho', Gloria Camila, indignada, ha dado su versión sobre lo que sucedió : "He estado viendo 'Sálvame' y vengo cabreada porque mucho que decimos que Antonio David ha vivido de Rocío Jurado y Rocío Carrasco, y estamos dando voz y voto a uno que sigue el mismo camino . Lo único que hace es hablar y despotricar de mi familia . Ayer este señor que no es periodista, va de reportero, va a un photocall mandado por su programa para intentar coger palabras de mi padre. Yo me entero que está y cojo a mi padre y entramos por detrás porque de este señor cosas buenas no van a venir" , explicó.

"Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. Y he tenido que ver cómo ha aprovechado una crisis matrimonial que se ha desmentido para regocijarse en hacer daño", ha declarado Gloria Camila.